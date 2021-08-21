Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski yok

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Heybeliada'da çıkan orman yangınının yerleşim yerlerine sıçrama riskinin olmadığını söyledi.

Temmuz ayında ciğerlerimizi yakan orman yangınları bir türlü bitmek bilmiyor.

Son olarak İstanbul'da Heybeliada'nın Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.

Ekipler, 4 uçak 5 helikopterle yangını söndürebilmek için canla başla çalışıyor.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de Heybeliada'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMA RİSKİ YOK"

Yangının tek bir noktada çıktığını belirten Gül, alevlerin yerleşim yerlerine sıçrama riskinin olmadığını söyledi.

Gül ayrıca, dumandan etkilenen veya yaralanan bir vatandaş olmadığını da sözlerine ekledi.

Heybeliada'da orman yangını

"YARALANAN YA DA DUMANDAN ETKİLENEN YOK"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yangın yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin bulunduğu bölgede ancak o noktaya sıçraması beklenmiyor. Yerleşim yerlerine sıçrama riski yok. Yaralanan ya da dumandan etkilenen yok. Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Herkesin en büyük korkusudur Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor."