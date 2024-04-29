Adalar'da çöplerden ve otlardan geçilmiyor CHP Belediyesi'ne ait, yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olan Adalar, bakımsızlıktan geçilmiyor. Haftalardır çöp konteynerindeki ve yollardaki çöpler temizlenmezken, kaldırımda çıkan yabani otlar da biçilmiyor.

İHA

CHP Belediyesi'nin yönettiği Adalar'da çöp sorunu bir türlü bitmek bilmiyor.

Gün içerisinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Adalar, bakımsızlıktan ve toplanmayan çöplerden geçilmiyor.

Çöpler sokaklarda...

Mevcut belediye yönetimindeki Adalar'ın ara sokaklarına girildiğinde haftalardır toplanmayan çöp konteynerleri, aylardır hiçbir bakım yapılmayan kaldırımlar ve yollar dikkat çekiyor.

Ada sakinlerinden tepki

Ada sakinlerinden Hasan Şen, "Genellikle çöpleri dolu olarak görüyorum. Yolların kenarına da çöplerin bırakıldığını görüyorum. Çam ağacı devrilmiş, yaklaşık 10 gündür duruyor ama kimse tarafından alınmıyor. Alınırsa iyi olur." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)