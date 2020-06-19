Adalar'da elektrik araçların kullanımına başlandı

Atlı faytonların yerine Adalar'a getirilen Çin malı araçlar, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından basına tanıtıldı.

Adalar'da yıllardır tartışma konusu olan atlı faytonlarla ilgili harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, faytonların tamamen kaldırılması yönünde karar almıştı.

ATLI FAYTONLAR YERİNE ÇİN MALI ARAÇLAR

Faytoncuların itirazlarına rağmen alınan bu kararın ardından; İBB, Çin'den elektrikli araçlar satın aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kullanıma girmesi bir süre ertelenen Çin malı elektrikli araçlar bugün İBB Başkanı İmamoğlu tarafından basına tanıtıldı.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEDİ

Öte yandan, Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçlara Karayolları Trafik Kanunu'na uygun görülmediği için izin vermedi.

İMAMOĞLU CEVAP VERDİ

Adalar Kaymakamlığı'nın kararını değerlendiren İmamoğlu, araçların tescil sürecinin devam ettiğini belirterek “Bugünkü tescil ile ilgili süreç bu. Son dakika olacak şekilde… Herhalde kaymakamın az meşguliyeti var bugün ama fazla meşguliyet istiyorsa biz kendisini davet ettik. Keşke aramıza katılsaydı” ifadelerini kullandı.