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    Adalar'da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor

    Her yıl Adalar'da 300 hektarlık alana zarar veren çamkese böcekleri, Büyükada'da yayılmaya başladı. Böceklerin, insanla teması halinde alerjik reaksiyona sebep olduğu belirtiliyor.
    • 12.05.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:44
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    Adalar'da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor

    Yangınlardan sonra ormanlara en büyük zararı veren çamkese böceği adı verilen tırtıllar, Adalar'da her yıl 300 hektarlık alana zarar veriyor.

    Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarına ve alana ve insan sağlığına zarar veren tırtıllar için, mücadele iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

    Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor.

    Uyarı tabelaları yerleştirildi

    Tel örgülerle çevrilen ve su hendekleri bulunan adacıklarda toplanan tırtılları suya gelen sinekler yok ediyor. Ayrıca insanlara yönelik zararları için de Adalar'a uyarı tabelaları konuldu.

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #1

    Böceklerle kimyasal yollarla mücadele edilmiyor

    Konuyla ilgili açıklama yapan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, çamkese böcekleri ile kimyasal yollarla mücadele etmediklerini belirtti.

    "Böcekler kızılçam ağaçlarının yapraklarını yiyerek zarar veriyor"

    Çelen, “Adalar'da her yıl 300 hektarın üzerinde kızılçam ormanında çam kese tırtılları oluyor. Sayı söylemek mümkün değil milyonlarca diyebiliriz. Alan olarak 300 hektarlık alanda zarar meydana gelmektedir. Tırtıl diye bahsettiğimiz böcek, çam kese böceği tırtıllarıdır. Ada ormanlarındaki kızılçam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle zarar vermektedir. Yapraklarını yediği için ağaçların zayıflamasına sebep oluyor. Böcekler ağaçların kurumasına sebep olmaktadır.

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #2

    Bilmeden tırtıla temas edilirse, alerjik reaksiyona sebep oluyor

    Özellikle bahar aylarında tırtıllar ağaçların tepesinden toprağa inmektedir. Pikniğe gelen vatandaşlarımız görmüşlerdir, tırtıllar peş peşe dizilip toprağa inmektedirler. Bu inme esnasında bilmeden tırtıllara temas edilirse, çocuklar ve hayvanlar onlarla oynarlarsa alerjik tüyler havaya uçuşup kaşıntılara ve kızarıklıklara sebep olmaktadır. Hem görüntü olarak yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de insanlara alerjik olarak zarar verebilmektedir. Zararları faydalarından daha fazladır. Kimyasal mücadeleyi kullanmıyoruz, diğer faydalı canlılara zarar verdiği için kimyasal  kullanmıyoruz." şeklinde konuştu.

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #3

    "Böceklere parazit olan sineklerin yaşam alanını oluşturuyoruz"

    Ahmet Yasin Çelen, sinekler sayesinde tırtıl sayısının azaldığını belirterek, “Adacık yöntemi dediğimiz çamkese böceklerine parazit olan sineklerin yaşam alanını oluşturuyoruz. Çam kese böceklerini burada bir araya getiriyoruz. Sinekler de buraya yumurtasını bırakıp burada çoğalıp doğaya dağılarak ağaçlardan toplamadığımız çam kese böceklerini parazitliyor. Parazit sinekler, ağaçların tepesindeki tırtıllara yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurta koyulmuş tırtıllar toprağa indiğinde toprağın altında kısmen hayatını kaybediyor. O sinekler ise onlardan beslenip tekrar doğaya dönüyor." dedi.

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #4

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #5

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #6

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #7

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #8

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #9

    Adalar da tırtıl krizi: Yeşil dokuya ve insana zarar veriyor #10


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