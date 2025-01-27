İHA

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi’ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu.

Marmara Denizi’nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar’da da görülmeye devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka, drone ile havadan görüntülendi.

17 yıldır Büyükada’da yaşadığını söyleyen Meral Kaya, “Ben müsilaj yüzünden sadece ayağımı sokuyorum. Denize girmekten korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Kendimi korumak için kirli denize girmiyorum.” dedi.

2 HAFTADIR GİTTİKÇE ARTIYOR

Diğer yandan İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor.

Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım yaptığı açıklamada, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi.

Yıldırım, "Daha önceden vardı. Bir haftadan beri daha da çok artmaya başladı. Özellikle lodoslu havalarda üste çıktığı için deniz yüzeyinde daha çok görülüyor." dedi.

Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini kaydetti.

Yıldırım, insanların denize gereken özeni göstermediğini anlatarak, deniz salyasının gelecekte daha da yayılabileceğine dikkati çekti.

"MÜSİLAJ PİSLİKTEN, KİRLİLİKTEN BAŞLADI"

Cemil Yıldız ise müsilajın insan kaynaklı kirlilikten dolayı oluştuğunu belirterek, "Denizi çok pisletiyoruz. Müsilaj, özellikle yazın turizm için ciddi bir tehlike. İnşallah sezon sonuna kadar gider, millet burada rahat nefes alır." diye konuştu.

Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan ise müsilajın temizlenmesinin ardından yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Çağlayan, bu nedenle balık yemeye çekindiğini anlattı.

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da "Balıkçı arkadaşlar müsilajın ağlara takıldığını anlatıyorlardı. Ben Heybeliadalıyım. Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj. Üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz." ifadelerini kullandı.