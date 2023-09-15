Adalat Bakanı Yılmaz Tunç'tan Madımak davasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç, Madımak davasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, "30 yıllık süre doldu, 3 firari sanık yakalanamadı. Suç ortağısınız demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek çirkin" diyerek cevap verdi.

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Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli yakıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yakılan otelde; 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından 20 Temmuz 1993 yılında dava açıldı. Bu yıldan beri devam eden davaya ilişkin, dün karar açıklandı.

Madımak olayının davasında duruşma savcısı, zaman aşımının uygulanmasını ve davanın talep etti.

Mütalaanın ardından ara veren mahkeme heyeti, davanın zaman aşımından düşmesine karar verdi.

Bu karara tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'na ise Adalat Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap geldi.

"Bu çok çirkin bir beyanat"

Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, Madımak davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "(Kemal Kılıçdaroğlu) Sivas davasında, firari üç sanığın davası zaman aşımı nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza suç ortağısınız beyanatında bulunuyor.

Bu çok çirkin bir beyanat. 93 yılında meydana gelen bu elim olaylar esnasında Sivas davası süreci başladı.

Gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreci o dönem başladı. Şimdi o sanıklar hükümlü konumunda. Cezalılar cezalarını çekmeye devam ediyor. Firari üç sanıkla ilgili yargılama gerçekleştirilemedi. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranmaları sağlandı." dedi.