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    Adalet Ağaoğlu vefat etti

    Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 09:17
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    Adalet Ağaoğlu vefat etti

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Adalet Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Edebiyatçı-yazar Ağaoğlu'nun acı haberi ise bugün geldi. Ağaoğlu 91 yaşında hayata veda etti.

    Haber, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün (TUDEB) resmi Twitter hesabından duyuruldu.

    TUDEB’in duyurusu şöyle; “Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun.”

    Adalet Ağaoğlu vefat etti #1

    ADALET AĞAOĞLU KİMDİR

    Adalet Ağaoğlu, 23 Ekim 1929, Nallıhan-Ankara doğumlu. Evlenmeden önce Adalet Sümer, evlendikten sonra da bir süre Adalet Sümer Ağaoğlu adlarıyla yazdı. Ankara Kız Lisesini (1946), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1950) bitirdi.

    1951’de Ankara Radyosu‘na girdi; bir süre dramaturg olarak çalıştı, daha sonra Radyo Tiyatrosu Müdürü oldu. TRT‘nin kurulmasından sonra bu kurumda program uzmanı olarak çalıştı ve bir süre daire başkanlığı yaptı, 1971’de TRT’den ayrıldı.

    Ayrıca, Ankara Meydan Sahnesinin kurucuları arasında yer aldı, burada da dramaturg ve çevirmen olarak çalıştı. İlk romanı Ölmeye Yatmak, 1973 yılında yayınlandı.

    Adalet Ağaoğlu vefat etti #2

    ÖDÜLLERİ

    1974 – TDK Tiyatro Ödülü
    1975 – Sait Faik Hikaye Armağanı, Yüksek Gerilim ile
    1979 – Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile
    1980 – Orhan Kemal Roman Armağanı Bir Düğün Gecesi ile
    1980 – Madaralı Roman Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile
    1991 – Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Çok Uzak Çok Yakın ile
    1992 – Lebon Kültür Merkezi (Lebon Cinema Clup) Edebiyat Ödülü, Ruh Üşümesi ile
    1995 – Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat (Edebiyat) Büyük Ödülü
    1997 – Aydın Doğan Roman Ödülü, Romantik Bir Viyana Yazı ile

    ROMAN VE HİKAYELERİ

    1973 – Ölmeye Yatmak
    1974 – Yüksek Gerilim (hikaye)
    1976 – Fikrimin İnce Gülü
    1978 – Sessizliğin İlk Sesi (hikaye)
    1979 – Bir Düğün Gecesi
    1980 – Yazsonu
    1982 – Hadi Gidelim (hikaye)
    1984 – Üç Beş Kişi
    1986 – Geçerken (deneme)
    1987 – Hayır…
    1991 – Ruh Üşümesi
    1993 – Karşılaşmalar (deneme)
    1993 – Romantik Bir Viyana Yazı
    1996 – Başka Karşılaşmalar (deneme)
    1997 – Hayatı Savunma Biçimleri (hikaye)
    2002 – Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar (deneme)
    2011 – Yeni Karşılaşmalar (deneme)
    2014 – Dert Dinleme Uzmanı

    Adalet Ağaoğlu vefat etti #3

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