Adalet Ağaoğlu vefat etti

Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Adalet Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Edebiyatçı-yazar Ağaoğlu'nun acı haberi ise bugün geldi. Ağaoğlu 91 yaşında hayata veda etti.

Haber, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün (TUDEB) resmi Twitter hesabından duyuruldu.

TUDEB’in duyurusu şöyle; “Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun.”

ADALET AĞAOĞLU KİMDİR

Adalet Ağaoğlu, 23 Ekim 1929, Nallıhan-Ankara doğumlu. Evlenmeden önce Adalet Sümer, evlendikten sonra da bir süre Adalet Sümer Ağaoğlu adlarıyla yazdı. Ankara Kız Lisesini (1946), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1950) bitirdi.

1951’de Ankara Radyosu‘na girdi; bir süre dramaturg olarak çalıştı, daha sonra Radyo Tiyatrosu Müdürü oldu. TRT‘nin kurulmasından sonra bu kurumda program uzmanı olarak çalıştı ve bir süre daire başkanlığı yaptı, 1971’de TRT’den ayrıldı.

Ayrıca, Ankara Meydan Sahnesinin kurucuları arasında yer aldı, burada da dramaturg ve çevirmen olarak çalıştı. İlk romanı Ölmeye Yatmak, 1973 yılında yayınlandı.

ÖDÜLLERİ

1974 – TDK Tiyatro Ödülü

1975 – Sait Faik Hikaye Armağanı, Yüksek Gerilim ile

1979 – Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile

1980 – Orhan Kemal Roman Armağanı Bir Düğün Gecesi ile

1980 – Madaralı Roman Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile

1991 – Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Çok Uzak Çok Yakın ile

1992 – Lebon Kültür Merkezi (Lebon Cinema Clup) Edebiyat Ödülü, Ruh Üşümesi ile

1995 – Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat (Edebiyat) Büyük Ödülü

1997 – Aydın Doğan Roman Ödülü, Romantik Bir Viyana Yazı ile

ROMAN VE HİKAYELERİ

1973 – Ölmeye Yatmak

1974 – Yüksek Gerilim (hikaye)

1976 – Fikrimin İnce Gülü

1978 – Sessizliğin İlk Sesi (hikaye)

1979 – Bir Düğün Gecesi

1980 – Yazsonu

1982 – Hadi Gidelim (hikaye)

1984 – Üç Beş Kişi

1986 – Geçerken (deneme)

1987 – Hayır…

1991 – Ruh Üşümesi

1993 – Karşılaşmalar (deneme)

1993 – Romantik Bir Viyana Yazı

1996 – Başka Karşılaşmalar (deneme)

1997 – Hayatı Savunma Biçimleri (hikaye)

2002 – Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar (deneme)

2011 – Yeni Karşılaşmalar (deneme)

2014 – Dert Dinleme Uzmanı