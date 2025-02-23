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Af tartışmaları kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor...

Covid-19 salgını döneminde çıkarılan düzenlemede, açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edebilmesi öngörüldü.

Son günlerde gündem olan gelişmede ise, düzenlemenin kapsamının genişletilebileceği iddia edildi.

Söz konusu iddialar sonrası mahkumlara kısmi af gelip gelmeyeceği tartışma konusu oldu.

Söz konusu tartışmalara son noktayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç koydu.

AK Partinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan Bakan Tunç, tv100'ün canlı yayınında konuştu.

AF TARTIŞMALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Bakan Tunç, tv100 canlı yayınında af konusunda dair iddialar hakkında konuştu.

Bunun af olmadığını ve eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabileceğini belirten Bakan Tunç, düzenlemeyle pandemi döneminde çıkartılan "Kovid yasası"ndan yararlanamayanlara hak tanınmasının amaçlandığını vurguladı.

AK Partinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MİLLETİMİZİN KARA PROPAGANDALARA DEĞİL DE GERÇEKLERE İTİBAR ETTİĞİNİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ"

Ben öncelikle kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhteşem bir heyecan. Miting var adeta. Meydan tamamen doldu. Milletimizin kara propagandalara değil de gerçeklere itibar ettiğini en büyük göstergesi. Hangi partinin kongresinde böyle bir heyecan var?



23 yıldan beri iktidardayız. Alt yapısı, üst yapısı, savunma sanayii ile ülkemizi geliştirirken bir yandan da ülkemizin demokratik kalkınmasınının mücadelesini yaptık.

"EŞİTLİK İLKESİ AÇISINDAN BİR DÜZENLEME YAPILABİLİR AMA BU BİR AF DEĞİL"

Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil.



