Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pitbull köpeklerin saldırdığı Asiye'nin babası ile görüştü

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya'ya sevk edilirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de aileye refakat etti, destek verdi.

Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

BAKAN GÜL, ACILI AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Yaralanan çocuk Asya Ateş'in tedavi gördüğü özel hastaneye Vali Davut Gül ile gelerek Ateş ailesiyle görüşen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Küçük kızın Antalya'ya sevkinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep'teki hekimlerin Antalya'daki ilgili hekimlerle görüşmeler yapıp kızın sağlık durumuyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

"KIZIMIZA HER TÜRLÜ İMKANLA DESTEK OLACAĞIZ"

Küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın durumuyla Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."





"İLGİLİ TÜM KURUMLARLA TEDBİRLER ALINACAK"

Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.

"DEVLETİME GÜVENİYORUM"

Baba Hüseyin Ateş de Bakan Gül'e teşekkür ederek "Aslında sokak köpeği değil, kapıcısı olduğum sitenin, patronumun kendi köpeğiydi. Kızım oyun oynarken saldırdı. Bilmiyorum ne olacak? Ben devletime güveniyorum." dedi.

PİTBULL'LAR ASİYE'Yİ PARÇALADI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

KÖPEKLER REHABİLİTASYON MERKEZİNDE

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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