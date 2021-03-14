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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için bulunduğu taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okuyan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beğeni topladı.
- AA
- 14.03.2021 - 13:32
- Güncelleme : 14.03.2021 - 14:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.
Vefa haberini alır almaz Soylu’nun yanına taziye ziyaretine giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, o ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Bakan Gül'ün, Bakara Suresi'nin 155 ve 156'ncı ayetlerini okuduğu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Öte yandan Servet Soylu, bugün yapılan cenaze töreninin ardından İstanbul Eyüpsultan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için Kur'an-ı Kerim okudu İZLE