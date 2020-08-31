Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Yeni adli yılda e-duruşma yaygınlaşacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl açılışı için mesaj yayınladı.

1 Eylül'de başlayacak olan yeni adli yılın hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacağını dile getiren Bakan Gül, bu yıl ile birlikte yeni uygulamalara geçileceğini hatırlattı.

E-DURUŞMA UYGULAMASI

Bakan Gül, e-duruşma uygulamasına start verileceğini belirterek, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır." dedi.

"Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır." diyen Bakan Gül, yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasının hayata geçireleceğini belirtti.

Abdülhamit Gül: Yeni adli yılda e-duruşma yaygınlaşacak İZLE

İNFAZ HAKİMLİĞİ YAPILANDIRILDI

Yargı reformu kapsamında mevzuata kazandırılan 7242 sayılı kanun ile infaz hakimliği kurumunun yeniden ele alındığını aktaran Bakan Gül, infaz hakimliklerinin yetkilerinin genişletildiğini ve bir ihtisaslaşma adına bu kurumun adliye teşkilatında müstakil bir şekilde yapılandırıldığını dile getirdi.

Bakan Gül, tüm bu reform adımlarının amacının hizmet olduğunu bir kez daha yineledi.