Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması

Abdulhamit Gül, MHP Lideri Bahçeli ile gündeme gelen AYM düzenlemesi hakkında, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." sözlerinin ardından gündem olan AYM düzenlemesi tartışmalarıyla ilgili olarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklamalar geldi.

"BUNU YAPACAK OLAN MECLİS"

Bakan Gül, konu ile ilgili "(AYM) Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Devlet Bahçeli, AYM’nin yeni hükümet sisteminin doğasına uygun bir şekilde yeni baştan yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir." ifadelerini kullandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PARLAMENTO ADIM ATARSA BUNA SEVE SEVE KATILIRIM

Yeni yasama yılının açılış oturumunun ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, AYM sorusuna, "Parlamento, Anayasa Mahkemesi'yle (AYM) ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." demişti.

Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi açıklaması