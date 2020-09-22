"Uygulama Adliyesi Açılış Programı"nda konuşan Bakan Gül, hakim ve savcılara adaleti temsil ettiklerini hatırlatarak, adliye dışında da kendi yaşantılarına dikkat etmeleri konusunda ikazda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Uygulama Adliyesi Açılış Programı"nda konuştu.

Programda önemli açıklamalarda bulunan ve görev başındaki hakim ve savcılara uyarılarda bulunan Bakan Gül'ün asıl gündeminde, hakimlik ve savcılığa yakışmayacak hareket ve eylemlerde bulunan isimler vardı.

Hakim ve savcılığın sadece adliyede olmadığını belirten Bakan Gül, adliye dışında da görevlerinin devam ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"MESLEĞE YAKIŞAN DAVRANIŞI GÖSTERMEK BOYNUNUZUN BORCUDUR"

"Hakim, savcı, mesleğe en yakışan şekilde olmalıdır. Mesleğe yakışan davranışı göstermek, sizin boynunuzun borcudur. Milletimizin de bunu görme hakkı vardır. Değerli arkadaşlar; sadece adliyede vakar değil, adliye dışında da bu vakarı göstermek durumundasınız. Sadece gündüz değil akşam da gece de bu davranışı göstermek durumundasınız. Cübbe olsa da olmasa da siz o şehirde hakimsiniz, savcısınız. Gece de gündüz de sırtınızda cübbe var gibi mesleğe yakışır davranışlar içinde olmak zorundasınız

"KANUN ÖNÜNDE EŞİT BİR VATANDAŞ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN"

Sadece yargıçlar karar verirken değil; oturup kalktığınız sosyal ilişkilerden tutun da mekanlara varıncaya kadar bir hakim, savcı mesleğinde olduğunuzu asla unutmayın. Ve yine kanun önünde eşit bir vatandaş olduğunuzu asla unutmayın.

"YARGI BEYAZ SÜT GİBİDİR"

Yargı beyaz süt gibidir. Üstüne düşen en küçük lekeyi kaldıramaz. Dolayısıyla buna en başta adliye karşı çıkar, en başta Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu gibi işlemlere ve eylemler karşısında yargıya leke getirilmesine asla izin vermez vermeyecektir. Ve Türkiye'nin hangi şehrinde olursa olsun bu tür davranışlarda bulunanların adliyelerde, o şehirlerde yeri yoktur."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den hakim ve savcılara uyarı İZLE



