Öğrencilere nasihatlerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kimsenin hakkınıza, düşüncenize, yaşamınıza, inancınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin” dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından başlatılan ve 14 Kasım’dan bu yana devam eden ve 150’den fazla hukuk öğrencisinin vekil olarak görev aldığı Meclis Simülasyonu etkinliğinin kapanış programı yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt’taki üniversite kampüsünde Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde düzenlenen Meclis Simülasyonu etkinliğine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar birer konuşma yaptı.

“ADİL OLMAYI PRENSİP HALİNE GETİRİN”

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çok güzel bir dönemdesiniz. Bunun da içini dolduruyorsunuz. Sizler her halükarda bir mesleğe sahip olacaksınız. Ama bunu bir meslek icabı olarak değil varlık sebebi olarak adil olmayı prensip haline getirin. Adil olmak bir meslek sahibi olmanın gereği olarak değil inancınızın, ahlakınızın, vicdanınızın, kültürünüzün, medeniyet mirasımızın bir gereği olarak bu misyona sahip olmayı hiç aklımızdan çıkarmayalım.” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den öğrencilere: Aklınızı kiraya vermeyin ViDEO

ÖĞRENCİLERE NASİHAT

Öğrencilere “Farklı insanları tanımaktan, farklı görüşleri dinlemekten asla çekinmeyin” nasihatinde bulunan Bakan Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

“Parlamentoya da hakim olan ruh her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Niçin yasama dokunulmazlığı var. Niçin yasama sorumsuzluğu var. Kürsü dokunulmazlığı var. Ne olursa olsun arkadaşlar kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz. Bunun adı demokrasidir. Demokrasi tahammül kültürüdür. Muhalefet baksana neler söylüyor. Neler eleştiriyor. Elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir. Muhalefet de eleştirecek. O zaman öyle olursa sadece bir parti mecliste temsil edilir.

“ELEŞTİRİDEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN”

İnsan olmanın hayatın güzelliği farklı görüşler farklı düşüncelerle hayatın zenginleşmesi ve ortak iyinin bulunmasıdır. Dolayısıyla eleştiriden çekinmeyin. Eleştirmekten de çekinmeyin. Sizlere cetvelle 'gençler şöyle profillerde olun, sizi böyle bir şablonda görmek istiyoruz' diyenleri elinizin tersiyle itin. Kimse size cetvelle bir şablon çizemez. Gençler şöyle olacaksınız, böyle giyeceksiniz, böyle düşüneceksiniz diyemez. Bilakis siz alın cetveli siz siyasete ödev verin. Siz bu milletin geleceğini dizayn edin. Siz belirleyin. Buna sizin hakkınız var.

“AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN”

Kimsenin sizin hakkınıza, kimsenin sizin düşüncenize, yaşam tarzınıza, inancınıza müdahale ettirmeye izin vermeyin. Aklınızı da kiraya vermeyin. İnsan özgür düşündüğü için özü gürdür, kıymetlidir, değerlidir. Genç olunca Türkiye’ye dair, dünyaya dair her fikri, her eleştirisi kıymetlidir. Sakın ola statükoya teslim olmayın. Sakın ola günü kurtarmaya köprüyü geçene kadar demeyin. Gerekirse köprüyü geçmeyin zahmete katlanın. Köprüyü geçip de onurunuzu zedelemeyin. Bu simülasyonlar zaten sizde olan özgüveni elbette artıracaktır.”