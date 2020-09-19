Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Aleyna Çakır davası soruldu

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın gizlilik içerisinde devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, olayın asla üstünün kapatılmayacağını dile getirdi.

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in konuğu olan Abdülhamit Gül, Aleyna Çakır'ın ölümü ve sonrasında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un annesinin intihar etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın büyük bir gizlilik içerisinde devam ettiğini belirten Bakan Abdülhamit Gül, kamuoyunun müsterih olmasını istedi, olayın üstünün asla kapatılmayacağını söyledi.

SORUŞTURMA GİZLİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şunları söyledi: "Çok acı bir hadise. O genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzücü bir hadise. Olaydan itibaren Ankara Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gizli bir şekilde devam ediyor. Şu suçlu, bu suçlu gibi bir bilgim olur. Yorum yapmam da doğru olmaz.

ASLA ÜSTÜ KAPATILAMAZ

Kim kiminle nerede ne olmuş... Savcılık ve kolluk takibini yapıyor. Savcı birini takip ediyor dinliyordur. Ben şunun ifadesini aldım diye paylaşmaz. Bunlar hep gizli yürür. Olması gereken bu. Savcılık da buna uyar. Dosyaya giren bir belge değerlendirilmesi gerekiyorsa değerlendirilmemişse, HSK devreye girer. Asla üstü kapatılamaz. Kamuoyu müsterih olsun.





DELİL VARSA ADLİYEYE KARAKOLA KONUŞACAKSIN

Bu konuda farklı yorumlar haksız bir şekilde yapılır. Hakim ve savcı fiile bakar. Savcı televizyon programcısı değildir. Dolayısıyla soruşturma sürecine saygılı olmak gerekir. Delilin varsa adliyeye karakola konuşacaksın. Elinde bilgi varsa, savcıya kolluğa vermek zorundasın.

KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR

Kimse kanun önünde ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Düşüncesi ne olursa olsun. Katilini, tecavüzcüsünü ayrım yaparak olayan bakan bir anlayış var. Ben bu anlayışı çok zararlı ve yanlış buluyorum."

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