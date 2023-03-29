Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde anayasal ya da kanuni engel bulunmadığını söyledi.

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Türkiye'nin gündemi en hararetli günlerinden birisini yaşıyor...

Resmi süreç devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK); Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imzayı tamamlayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleştiğini açıkladı.

Seçim süreci öncesinde ise klasik tartışmalar yeniden alevlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışmaları başta olmak üzere birçok asılsız iddia gündeme gelmeye başlıyor.

Bu kapsamda partiler itiraz adımını atıyor.

Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi

Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda önemli bir açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekir Bozdağ, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması Anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir Anayasal ya da kanuni engel yoktur." ifadeleri kullandı.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır"

Bakan Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır.

"Muhalefet hukuksuz teşebbüsten medet umuyor"