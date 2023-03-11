Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: İnşallah konutlar bir yıl içerisinde teslim edilecektir 11 ili vuran depremlerden etkilene Diyarbakır'da konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnşallah Diyarbakır'ımızda da vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 ay geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde etkili olarak büyük bir enkaza yol açtı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle binlerce can kaybına yol açan depremde yaralar sarılmaya başlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ beraberinde Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, ve Ebubekir Bal ile merkez Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Diyarbakır'da konteyner kentin alt yapı çalışmalarının tamamlandığını bildiren Bozdağ, 621 konteynerin alana yerleştirileceğini söyledi.

"Hak sahipleri konteynerlara yerleştirilecek"

Konteynerlerin en kısa sürede geleceğini kaydeden Bozdağ, vatandaşların yaptığı müracaatlar çerçevesinde belirlenen kurallara göre hak sahiplerini konteynerlere yerleştireceklerini belirtti.

Konteynerlerin çadırlara göre daha rahat bir barınma imkanı sunduğunu aktaran Bozdağ, bu nedenle Diyarbakır'daki hemşerilerinin bu ihtiyacını da bu vesileyle gidereceklerini anlattı.

"Kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor"

Konteynerlerin geçici bir süre barınma amacıyla yapıldığını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

Esas olan kalıcı konutlara geçimi sağlamaktır. Diyarbakır'da da vatandaşlarımızın yıkılan, yıkılacak olan konutlarını ve iş yerleriyle ilgili planlamalar da tamamlandı. Yerleri de belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ, AFAD hep beraber burayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah Diyarbakır'ımızda da vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımız daha güvenli, depreme karşı dirençli, standartları yüksek, zemini sağlam bir konutta ve çevrede yaşama imkanı bulacaktır.

"Diğer deprem yaşayan yerlerde olduğu gibi sözümü tutacağız"

Millete verdikleri sözleri hep yerine getirdiklerini dile getiren Bozdağ, "Daha önceki depremlerde Van'da, Bingöl'de, Tunceli'de, Malatya'da, İzmir'de ve diğer yerlerde yıkım sonrası nasıl gereğini millet, devlet el ele yaptıysak hükümetimiz verdiği sözü taahhüt ettiği vakitten önce yerine getirdiyse Diyarbakır'da da hemşerilerimize diğer deprem yaşayan yerlerde olduğu gibi sözümü tutacağız." ifadelerini kullandı.

Bir yıl içerisinde vatandaşları daha güvenilir konutlara aktaracaklarını bildiren Bozdağ, yeniden umutlarının yeşerdiği, daha güvenli bir hayatı vatandaşlara sunacaklarını aktardı.

"Allah bir daha böyle felaket göstermesin inşallah"

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: