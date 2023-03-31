Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin Bakan Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde, "Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin" dedi.

DHA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da, 1306 gündür çocukları için HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

Bakan Bozdağ'a Vali Ali İhsan Su ve partililer de eşlik etti.

Aileler, Bakan Bozdağ ve beraberindekileri çadır önünde karşıladı.

Burada ailelerle konuşan Bakan Bozdağ, çocukların hikayelerini dinledi.

"PKK terör örgütü diye tek kelime duydunuz mu?"

Bakan Bozdağ, ailelere karanfil verdiği görüşmede, bazı derneklerle odaların terör örgütlerinin ağzıyla konuştuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

İnsan hakları ve eğitimle ilgili bir sürü dernek var. Burada insan hakları ayaklar altına alınırken neredesiniz? Bunca çocuğun sağlıklı yaşam ve eğitim hakkı alınırken, teröre ölmeye ve öldürülmeye götürülürken sizin sesiniz niye yükselmiyor? Adı insan hakları veya falan filan olanların yaptıkları ortada. Kimlerin peşinde koştukları da ortada. Kimlerin hakkını aradıkları da ortada. Bunların, masum insanların haklarıyla uzaktan veya yakından ilgilerinin olmadığını ifade etmek isterim. HDP, PKK terör örgütüyle içli dışlı olduğu bütün açıklamalarıyla sabit. Kandil'den açıklama yaptılar. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu yönetimin gitmesi için Kılıçdaroğlu ve ekibine nasıl destek vereceklerini, nasıl onun arkasında duracaklarını, Kandil'de terör örgütünün elebaşları tek tek açıklıyor. Bir gün çıkıp da 'Terör örgütünün desteğine bizim ihtiyacımız yok' diye, 'Biz terör örgütünün desteğiyle iktidar olacaksak öyle bir iktidarı istemiyoruz' diye ağızlarında bir kelime duydunuz mu? 'Terörün olduğu yerde olmayız, durduğu yerde durmayız. Onlar destek verirse biz kalkarız' diyenler bir cümle kurdular mı? Kandil'den ve HDP'den yavrularınızı isteyin.

"Millet İttifakı'nın adayından çocuklarınızı isteyin"

Ailelere, "Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin" diyen Bakan Bozdağ, şunları söyledi: