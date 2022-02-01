Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti

Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti.

SANDALYE SAYISI 285'E DÜŞTÜ

Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti VİDEO

