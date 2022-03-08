Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ücretsiz avukat görevlendirilecek

Kadınlar ile ilgili Meclis’e gelecek olan yeni düzenlemelerden bahseden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına karşı suçlarda ücretsiz avukat görevlendirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın hakim ve savcı adayları ile Adalet Akademisi’nde bir araya geldi.

Programda konuşan Bozdağ, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda Türkiye’de çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kadınları incitici ve ayrıştırıcı kavramları Türk hukukundan ve kanunlarından temizlediklerini belirten Bozdağ, ‘kadın’ kavramını bütün kadınlar için ortak bir kavram olarak kullanılmasının hukuk düzeyinde temin ettiklerini vurguladı.

“KADINLAR LEHİNE İLK DEFA POZİTİF AYRIMCILIK KOYDUK”

Türk siyasi tarihinde kadınların lehine pozitif ayrımcılığı hazırlayıp anayasal düzene koyan ve devletin bütün kurumlarında pozitif ayrımcılığı uygulamayı emirleştirdiklerini söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

“Anayasamızın 10’uncu maddesinde kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğu devletin bu eşitliği hayata geçirmekle yükümlü olduğuna dair önce bir hüküm koyduk. Baktık ki haklar eşit diyoruz ama eşitlik kanunda yazdığı gibi değil. Devlete yüklenen yükümlülük de maalesef devletin bu alanda etkin rol almasını anayasanın eşitlik ilkesi varken, hukuk devleti ilkesi varken, pek de mümkün görülmüyor. Bunun üzerine ikinci bir adım attık. Anayasamıza kadınlar lehine ilk defa pozitif ayrımcılık koyduk.

“HAKİM VE SAVCILARIMIZIN YÜZDE 43’ÜNÜ KADINLAR OLUŞTURMAKTADIR”

Türk siyasi tarihinde kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı hazırlayıp, anayasal düzene koyan ve devletin bütün kurumlarına bu pozitif ayrımcılığı uygulamayı emirleştiren tarihi bir adımı biz anayasamıza koyduk ve büyük bir değişimi buradan hareketlendirdik. Geçen zaman içerisinde kadın istihdamını artırmak için ciddi adımlar attık. Gelinen noktada belki sadece kendi kurumumuzla ilgili rakamı paylaşmam daha uygun olur. 2002’de bin 847 hakim ve savcımız varken, şu anda 8 bin 294 kadın hakim ve savcımız görev yapmaktadır. Şu anda hakim ve savcılarımızın yüzde 43’ünü kadınlar oluşturmaktadır.”

‘BAZI KANUNLAR VİCDANLA ÖRTÜŞMÜYOR’

TCK’da yer alan bazı kanunların vicdanla örtüşmediğine değinen Bozdağ, şunları söyledi:

“Ceza kanunundan bir örnek vermek isterim. Zaman zaman AK Parti iktidarlarını, Cumhurbaşkanımızı ve bizleri eleştirenler oluyor kadın hakları konusunda. Ama ben çok net söylüyorum, bu haklar konusunda AK Parti iktidarlarıyla, hiçbir iktidar aşık atamaz. Bizim yaptıklarımız ortada, başkalarının yaptıkları ortada. Bir örnek vereceğim: Eski Türk Ceza Kanunu’nda (CMK) diyor ki, ‘Failin kendisinin karısının kardeşinin çocuğunun namusunun kurtarmak saikiyle veledi zina bir çocuğun doğumdan sonra 5 gün içerisinde ya da nüfusa kaydolmadan önce öldürülmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir.’

“NE TÜR İLİŞKİDEN DOĞARSA DOĞSUN, ÇOCUK MASUMDUR”

Elinizi vicdanınıza koyun. Bir ülke için demokratik bir hukuk devleti diyoruz adına. Ama kanun, masum bir çocuğa ‘veledi zina’ diyor. Ne tür ilişkiden doğarsa doğsun, çocuk masumdur. Ama bizim kanunumuz ‘veledi zina’ diyor. Hukuk devletine uyar mı bu? Vicdanlara sığar mı? 2005’in haziranına kadar bu böyleydi. Sonra da bakın ne diyor, adam öldürmenin cezası 18 yıldan 24 yıla kadar ama eğer sen böylesi veledi zina bir çocuğu namusunu kurtarmak için öldürmek istiyorsan şöyle öldür diye adeta yol gösteriyor.”

MECLİS’TE YENİ DÜZENLEMELER OLACAK

Kadına karşı şiddeti önlemede yeni düzenlemelerin olacağını söyleyen Bozdağ, şunları aktardı:

“Yeni hazırlanan ve bugün milletvekillerimizin üzerinde çalıştığı, yakında Meclis’e sunacaklarını tahmin ettiğim düzenlemeler içerisinde kadına karşı şiddeti önlemek için önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler hayata geçtiğinde, halk arasında esasında ‘kılık kıyafetinden dolayı indirim aldı' algısına neden olan takdiri indirim nedenlerine sınırlama getirilecek ve vicdanları sızlatacak indirim uygulamaları ortadan kaldırılacaktır.

Aynı şekilde kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence ve tehdit suçlarının cezaları artırılmakta ve CMK'nın 100'üncü maddesinde kendisini korumaktan yoksun bulunan kişiye ve engelliye karşı işlenen suçlar ile kadına ve sağlıkçılara karşı ‘kasten yaralama’ suçları ile tutuklama nedeni varsayılan haller arasına alınmaktadır.

ÜCRETSİZ AVUKAT GÖREVLENDİRİLECEK

Yine bizim hukukumuzda sadece cinsel saldırı ve hapis cezası 5 yıldan fazla olan suçlarda talep halinde baro tarafından avukat görevlendirilmesi yapılmaktadır. Burada da kadınlarımız aleyhine çok ciddi mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında Meclis'imizin gündemine gelecek düzenlemelerle artık kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence, tehdit, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının tamamında ceza miktarına bakılmaksızın talepleri halinde her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecektir.

Davaya katılım sağladıktan sonra da ücretsiz avukat görevlendirilmesi devam edecektir. Yargılama süreçlerinde de kadınlarımızın bir kez daha mağdur olmasını önlemek, onları hukuk ve avukat desteğinden yararlanmasını sağlamayı devlete bir vazife olarak yükledik. Bunların ücretleri tamamen devletimiz tarafından ödenecektir.”

ISRARLI TAKİP SUÇ SAYILACAK

Kişiyi sıkıntıya sokacak şekilde ısrarlı takip konusunda hapis cezasının uygulanacağını söyleyen Bozdağ, “Israrlı takip ilk defa Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Israrlı bir şekilde fiziken takip veya bilişim sistemleri üzerinden telefon ve elektronik ortamda üçüncü şahıslar üzerinden kişinin kendisi ve ailesiyle tehdit oluşturacak veya onu sıkıntıya sokacak takipler ilk defa suç olarak geliyor, düzenleniyor. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yaptırımına bağlanıyor. Eğer ısrarlı takip kişinin işini bırakmasına, okulunu bırakmasına evini işini değiştirmesine yol açacak derecede vahim bir durumsa, bu durumda da cezanın nitelikli halleri arasına konacak ve ceza bir yıldan 3 yıla kadar artırılacak uygulanacak.” değerlendirmesinde bulundu.