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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz” dedi.