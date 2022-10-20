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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü mesajı

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz” dedi.
    • 20.10.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:53
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü mesajı

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Bozdağ, “Hem başı açık hem başını örten kadın vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz.” dedi.

    Anayasa değişiklik teklifinin içeriği

    Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik planlanıyor.

    Anayasanın 24. maddesi ''din ve vicdan hürriyetini'' düzenliyor.

    Bu maddeye kimsenin eğitim ve çalışma yaşamında, kılık kıyafetinden dolayı “ayrımcılığa tabi tutulamayacağı" ifadesinin eklenebileceği belirtiliyor.

    41. madde ise "ailenin korunması ve çocuk hakları" ile ilgili.

    Bu maddedeki eşler ibaresi yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması planlanıyor.

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