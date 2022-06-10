Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan kira düzenlemesi ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan kira düzenlemesi ile ilgili açıklama

Ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

Kanuna göre, konut kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Kiracılar evden zorla çıkarılırsa…

Kanunla birlikte akıllara ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı sorusu geldi.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, net konuştu.

“Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz”

Bozdağ, “Şimdi taraflar yüzde 25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi 'anlaşamadık' diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkemenin, yüzde 25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır.” dedi.