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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan KPSS açıklaması

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan KPSS açıklaması

    Devlet Denetleme Kurulu’nun incelediği KPSS soru ve cevapları ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kasti kusuru olan varsa hak ettiği ceza verilecek” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 14:19
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘sorular çalındı’ iddiasıyla inceleme başlatılan KPSS ile ilgili konuştu.

    Sınavın hem mağduriyet yaşanmaması hem de haksız başarı elde edilmemesi için iptal edildiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

    Bozdağ, “En ufak bir tereddüt ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde soruşturma hem idari açıdan hem de adli açıdan yürütülüyor.” dedi.

    “Herkese hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın”

    Hükümetin konunun aydınlatılması için yapılması gereken ne varsa yaptığını dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

    “Kasti kusuru olan varsa, birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka şeyler varsa bunlarla ilgili gereğinin yapılacağından ve herkese hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

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