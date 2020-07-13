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- Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
Adalet Bakanı Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırıp, 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa ceza verdi" dedi.
- AA
- 13.07.2020 - 15:08
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden davalar hakkında açıklamalarda bulundu.
"289 DARBE DAVASININ 275'İNİN İLK DERECE YARGILAMALARI SONUÇLANDIRILDI"
Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." dedi.