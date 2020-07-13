En Son Haber

Gündem Haberleri

Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

Adalet Bakanı Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırıp, 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa ceza verdi" dedi.