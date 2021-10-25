Bakanı Gül: Bir hukukçu kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülemez

Bakanı Gül: Bir hukukçu kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülemez

Sempozyumda konuşan Bakan Gül, "Hukuk devleti derken, 'kanun devleti' demediğimiz, insan haklarına dayanan, hukukun evrensel standartlarını koruyan, geliştiren devleti kastettiğimiz açıktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapılan program; Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşma gerçekleştiren Bakan Gül, "Bir hukukçunun mesleki kalitesi de sadece kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülmemelidir." ifadelerini kullandı.

'HUKUK, TOPLUMLARIN KENDİ TECRÜBELERİYLE ŞEKİLLENİR'

Konuşmalarında hukukun tarihiyle, felsefesiyle, sosyolojisiyle ve diğer unsurlarıyla kapsamlı bir disiplin olduğunu vurgulayan Gül, hukukun özünün toplumların kendi tecrübeleriyle, evrensel kurallar ve gelişmelerle şekillendiğini belirtti.

Dünden yarına hareket eden bir dinamizmle geleceğe ışık tutan hukukun, kanunla eş değer bir durum olmadığının altını çizdi.

"KANUNLARI UYGULAMAK HUKUKUN HAYATA GEÇMESİNDE EN ÖNEMLİ ARAÇTIR"

Bakan Gül, konuşmalarına şöyle devam etti:

"'Hukuk devleti' derken, 'kanun devleti' demediğimiz, insan haklarına dayanan, hukukun evrensel standartlarını koruyan, geliştiren devleti kastettiğimiz açıktır. Bir hukukçunun mesleki kalitesi de sadece kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülmemelidir. Kanunları bizatihi uygulamak ifade ettiğimiz gibi hukukun hayata geçmesinde en önemli araçtır ama bir hukukçu kimliğinin inşası bundan çok daha öteye sahiptir. Çok daha fazlasını gerektirmektedir." şeklinde konuştu.

Bakan Gül, hukuk tarihinin hukukun dinamizmini öğrettiğini, değişim süreçlerini, uygulamaların sonuçlarını göstererek hukukun inşasında en önemli verileri ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

"AZIMSANMAYACAK BİR BİRİKİM ORTADADIR"

Abdulhamit Gül, "Ülkemizde Kanun-i Esasi'nin 1876 gibi çok da geç olmayan bir tarihte ortaya çıktığını görüyoruz. 1921 Anayasası'nın 100'üncü yılındayız. Bakıldığında azımsanmayacak bir birikim ortadadır. Bu birikimi alarak da sivil, demokratik, özgürlükçü anayasa yapma imkanı vardır. Hukuk tarihi bu yönüyle de bize hukuk inşası anlamında birikim imkanı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE YAYINI DEVAM EDEN EN ESKİ DERGİ: ADALET DERGİSİ'

Adalet Bakanlığının hukuki eserlerin basımında ve yayımlanmasında yaptığı çalışmaları anlatan Gül, Adalet dergisinin, Türkiye'de yayını devam eden en eski dergi olduğunu söyledi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmalarının ardından sempozyumun açılış bildirisi "Türk Hukuk Tarihinin Önemi, Dünü, Bugünü ve Yarını" başlığıyla Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın tarafından sunuldu.

SEMPOZYUM 27 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Programa; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakan Yardımcıları, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, bazı baro başkanları ve akademisyenler katıldı.

Sempozyum 27 Ekim'e kadar sürecek.