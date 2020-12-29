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Adalet Bakanı Gül'den, Aylin Sözer paylaşımı

Adalet Bakanı Gül'den, Aylin Sözer paylaşımı

Canice katledilen Aylin Sözer'e ilişkin bir paylaşım yapan Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" dedi.