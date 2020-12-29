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    Adalet Bakanı Gül'den, Aylin Sözer paylaşımı

    Canice katledilen Aylin Sözer'e ilişkin bir paylaşım yapan Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" dedi.
    • İHA
    • 29.12.2020 - 18:58
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    Adalet Bakanı Gül'den, Aylin Sözer paylaşımı

    Aylin Sözer'in canice katledilmesine ilişkin siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    "YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Bakan Gül, paylaşımında, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

    Adalet Bakanı Gül den, Aylin Sözer paylaşımı #1

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