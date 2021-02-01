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    Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusunu 'heyecan verici' bulduklarını belirtti.
    • AA
    • 01.02.2021 - 22:15
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 23:25
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    Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili reform çağrısını değerlendirdi:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir."

    "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak."

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