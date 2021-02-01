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- Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusunu 'heyecan verici' bulduklarını belirtti.
- AA
- 01.02.2021 - 22:15
- Güncelleme : 01.02.2021 - 23:25
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili reform çağrısını değerlendirdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir."
"Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak."