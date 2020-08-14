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    Adalet Bakanı: MEB anlaşması uluslararası hukuka aykırı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 11:49
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    Adalet Bakanı: MEB anlaşması uluslararası hukuka aykırı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." dedi.

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