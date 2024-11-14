Adalet Bakanı Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile bir araya geldi

İHA

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Adalet Bakanı Tunç'u makamında ziyaret etti.

Bakan Tunç, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkelerimiz arasındaki adli ve hukuki iş birliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Adalet alanındaki iş birliğimizin, stratejik ilişkilerimizin daha da pekişmesine katkı sağlayacağına değindik. Bir insanlık suçu olan terörle amasız, fakatsız mücadele edilmesi gerektiğini, PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizde yakın iş birliğinin önemini vurguladık. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.