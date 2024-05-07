Adalet Bakanı Tunç, Netanyahu'nun yargılanması hakkında konuştu

İHA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve tamamen kuşatan İsrail, ateşkes çağrılarına kulak tıkayarak binlerce masumu katlediyor..

Türkiye ise İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalmıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi"

İsrail'in yargılanma süreci sorusuna davanın epeyce geciktiğine vurgu yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

1 yıl sonraya gün vermişler İsrail'e savunma için. Aslolan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Adalet Divanı'nda İsrail devleti yargılanıyor. Soykırım sözleşmesini ihlali nedeniyle. Barolar gitti dilekçe verdi. Orada Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi.