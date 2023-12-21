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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşüldüğü oturumda söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Hukuka Güven Endeksi'nde Türkiye'nin çok geride olduğuna dair eleştirilere yanıt verdi:

Söz konusu endekste Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerde demokratik seçimlerin dahi olmadığına dikkat çeken Bakan Tunç, şunları söyledi:

"15 Temmuz’da Türk yargısı, milletinin yanında durdu"

27 Mayıs darbesinde yargı mensupları darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının yanında mı durdu? Darbe mağdurlarını, Başbakanı, bakanları idama mahkum eden bir yargı vardı. 12 Eylülde, Türk yargısı darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının mı yanında mı durdu? Nerede durdu? Darbecilerin yanında durdu. 15 Temmuz’da Türk yargısı nerede durdu?



15 Temmuz’da Türk yargısı, milletinin yanında durdu; darbecileri yargıladı, darbe mağdurlarını yargılamadı.