Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit kimsenin hakkı da haddi de değildir

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, birçok bölücü terör örgütü üyesiyle yaptığı görüşmelerin tespit edilmesi sonrası, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı, yerine de kayyum atandı.

Açılam soruşturmanın ardından, çeştli mecralarda yargı mensuplarına yönelik sınırı aşan ifadeler kullanıldı.

"KİMSENİN HAKKI DA HADDİ DE DEĞİL"

Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu tarz söylemlerin provokatif olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:



Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.



Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.



Anayasamızın 138. maddesine göre;

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.



Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.



Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz.