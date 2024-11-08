Adalet Bakanı Tunç'tan '9. Yargı Paketi' açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: