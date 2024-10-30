Sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.
Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZER'E 'TERÖR' GÖZALTISI
Özer'in gözaltısı nedeniyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.
Savcılığın açıklamasında, gözaltı nedeninin ''PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında'' olduğu aktarıldı.
"SORUŞTURMANIN NETİCESİ BEKLENMELİ"
AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin de konuştu.
Konuya ilişkin Bakan Tunç, şu açıklamalarda bulundu:
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. Beklemek gerekir, dosyadaki delilleri bilmeden konuşmak doğru olmaz. Yargı en doğru kararı verecektir, güvenelim.
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