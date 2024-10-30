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İHA

Sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZER'E 'TERÖR' GÖZALTISI

Özer'in gözaltısı nedeniyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Savcılığın açıklamasında, gözaltı nedeninin ''PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında'' olduğu aktarıldı.

"SORUŞTURMANIN NETİCESİ BEKLENMELİ"

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin de konuştu.

Konuya ilişkin Bakan Tunç, şu açıklamalarda bulundu: