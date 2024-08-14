Adalet Bakanı Tunç'tan hakaret içeren sokak röportajıyla ilgili açıklama AK Parti'nin kuruluşunu 23. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajında hakaret içerikli sözler sarf eden Dilruba Y. ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

Bir sokak röportajında Dilruba isimli şahıs, AK Parti'yi ve AK Partili seçmenleri hedef almıştı.

Sokak röportajında söyledikleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilruba Y., nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADALET BAKANI'NA SORULDU

Yaşanan bu gelişme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. AK Parti'nin kuruluşu vesilesiyle CNN Türk yayınında konuşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Bu tabii yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor.



Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röportajında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var.



Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı.



Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyecek önlemlerin de alınması gerekir.

SOKAK RÖPORTAJLARINA YASAKLAMA DİYE BİR ŞEY YOK

Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır.

SOKAK RÖPORTAJINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Dilruba Y. Instagram’ın erişime engellenmesiyle ilgili şunları söylemişti: