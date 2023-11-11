Adalet Bakanı Tunç'un Yargıtay-AYM gerilimi yorumu: Sorunun kaynağı Anayasa Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın yaşadığı gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu. Tunç, 153 ve 154'üncü maddeleri hatırlattı.

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ensonhaber.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da gerçekleştirilen Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Tunç'un gündeminde, son günlerde Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında yaşanan gerilim vardı.

"Çıkan sorunun kaynağı Anayasa"

Bakan Tunç, "Kurumlarımız arasında çıkan sorunun kaynağı Anayasa." dedi ve şunları kaydetti:

Yeni bir Anayasa ihtiyacı, bu son sorunda da ortaya çıktı. Gerçekten Anayasamızla ilgili, Anayasa'nın ileride daha fazla sorunlara neden olmadan, hep beraber oturup düşünüp, yeni Anayasa çalışmalarımıza biraz daha hız vermeliyiz.



Bugün ortaya çıkan sonucu, hukuk içinde çözmek mümkün. Yasama organı TBMM bunun için var.



İki yüksek mahkemenin farklı kararları üzerinden sokak çarğısı yapmak, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik ithamda bulunmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırma iftirası atmak son derece çirkin bir davranıştır ve sorumsuzca bir harekettir.

153 ve 154'üncü maddeleri hatırlattı

Anayasa'nın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Farklı yorumlanarak, kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan ya da uygulanmayan maddeleri var.



Anayasa'nın 153'üncü maddesine göre AYM kararları herkesi bağlar. Evet. Böyle bir madde varken, 154'üncü maddeye baktığımızda, adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu da belirtiliyor.

Can Atalay hakkındaki karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daire, AYM’nin "hak ihlali" kararına uyulmamasına hükmetmişti. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın bir örneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilmişti.

Erdoğan'ın Yargıtay mesajı

Yargıtay'ın kararının hafife alınamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi'nin peş peşe yanlış kararlar alması bizi üzüyor." dedi.

AYM'nin kararını destekleyen AK Partilileri de eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok.

"Taraf değil hakemiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız." dedi.