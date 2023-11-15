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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bireysel başvuruyla ilgili konuştu: Geri dönmek söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bireysel başvuruyla ilgili konuştu: Geri dönmek söz konusu olamaz AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” dedi.