Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili son noktayı koydu Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Garipoğlu'nun ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığı bilgisi aktarıldı. Tunç ayrıca, "Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

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Tarihler 2009'u gösterdiğinde tüm Türkiye korkunç bir cinayete tanıklık etti.

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından katledildi.

Karabulut’un cesedi, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.

Aylarca aranan Garipoğlu daha sonra polise teslim oldu.

'İntihar etti' tartışmasının sonu bir türlü gelmedi

Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevinde 'intihar' etti, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi.

Hal böyle olunca vahşi cinayet yıllar sonra bir kez daha gündem oldu.

Karabulut Ailesi'nin acıları bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Garipoğlu'nun mezarının açılması konuşulmaya başlandı.

Karabulut Ailesi mezarın açılması için başvurdu

Karabulut Ailesi, katil Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi.

Ancak başvurular reddedildi.

Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

Sabah'ın aktardığına göre yaşananların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili konuştu.

"Ölümüne dair herhangi bir şüphe yok"

Tunç, Garipoğlu'nun ölümüne dair herhangi bir şüphenin olmadığını bildirdi.

Sözlerine devam eden Yılmaz Tunç, şu an için Garipoğlu'nun mezarının açılması gibi bir durum söz konusu olmadığını belirtti.

"Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil"

Tunç şu ifadeleri kullandı: