Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay'ın FETÖ'cülere yönelik kararıyla ilgili konuştu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay’ın FETÖ'den ihraç edilen 387 isimle ilgili kararına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yeniden bir inceleme başlattığını ve dosyaların tekrar inceleneceğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti.

Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmişti.

Tepki çeken karar geçtiğimiz gün BAE ve Mısır ziyaretleri dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşananların ardından Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu.

HSK inceleme başlattı: Tepki çeken karar Bakan Tunç'a soruldu

HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

Söz konusu karar, Ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

Tunç, Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından olağanüstü hal çerçevesinde 2016 yılından itibaren peyderpey toplamda 4 bin 6 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini hatırlattı.

Dosyalar yeniden incelenecek: Hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor

Danıştayın, bunlardan dava açanlardan 387'sinin mesleğe iadesine karar verdiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

Bu karar gereğince de mesleklerine geri dönmüş oldular. Tabii burada özellikle temyiz süreci Danıştay İdari Dava Dairelerinde devam eden dosyalar da söz konusu. İlk derece olarak Danıştayda devam eden, ilgili dairede devam eden de 64 dosya var. 1286'sının da temyizi devam ediyor. Dava açılan dosyalarla alakalı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu özellikle iadesine karar verilmiş olan 387 davayla ilgili olarak da itirazları o zaman içerisinde yapılmıştı, temyiz süreçleri sağlanmıştı. Temyizde devam eden, kesinleşmeyen dosyalar da söz konusu. Bu 387 iade kararı sonrasında da yaklaşık 2021, 2022, 2023 yıllarını, muhtelif tarihleri kapsayan dönemlerde bu kararlar verilmişti. Bu karar neticesinde mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor.

"İnceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki HSK'dır"

Tunç, özellikle FETÖ ile mücadeledeki kararlılıklarından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da sorular üzerine Danıştay kararıyla ilgili gerekli açıklamaları yapmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kuruludur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulunun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)