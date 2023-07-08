Adalet Bakanı Yılmaz Tunç depremzedeleri ziyaret etti Deprem bölgesi Adıyaman'a giden Tunç, siyasi temasları sonrasında konteyner kentte aileleri ziyaret etti. Tunç, burada depremzedelerin sorunlarını dinleyerek notlarını aldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin yaraları sarılıyor.

Devlet her kolu ile deprem bölgelerine yardımlarına devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç temaslarda bulunmak üzere deprem bölgesi Adıyaman'a gitti.

İlk olarak Adıyaman Valiliğine gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, il protokol üyeleriyle burada yaptığı görüşmeler ve basın açıklaması sonrası Adıyaman Belediyesi’ne ve ardından da AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçti.

Konteyner kenti ziyaret etti

Burada basına kapalı bir şekilde gerçekleşen ziyaretler sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan K-1 konteyner kente geçti.

Sorunları not aldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada kalan depremzedelerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de tek tek not aldırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya’ya gitmek üzere Adıyaman’dan ayrıldı.