Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi ve denetimli serbestlik gözden geçirilecek

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yapılması planlanan Yargı Reformu Paketi hakkında konuşan Tunç, paketin ceza adaleti sistemini sağlamlaştırmaya yönelik olacağını söyledi.

Bakan Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reform Strateji Belgesi'nde sonuca bağlanacak." dedi.

'DENETİMLİ SERBESTLİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ'

Tunç, kadınlara yönelik şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu da vurguladı.

Yapılması planlanan yargı reformu hakkında bilgi veren Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamada. Bir yıllık çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflarla, yargı camiasıyla, vatandaşlardan gelen görüşler sonrasında oluşturduğumuz Yargı Reform Belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek düzenlemeler olacak. Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamaları, iyi hal indiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu Yargı Reformu Strateji Belgemizde bir sonuca bağlanacak." ifadelerini kullandı.