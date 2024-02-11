İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kanarya Mahallesi'nde dün 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu bir kadın ağır yaralandı.
Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı düzenleyen şahıslar ise kayıplara karıştı.
Emniyet güçleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
1 saldırgan yakalandı
Yaşananların ardından bugün Tekirdağ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırganlardan birinin yakalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya karışan diğer şahısların da yakalanmasının an meselesi olduğunu söyledi.
12 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Bakan Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
7'si aranıyor
Tunç ayrıca 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Bakan Tunç, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü de vurguladı.
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