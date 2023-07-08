Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Memur maaşlarına seyyanen artıştan hakim ve savcılar da yararlanacak Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu teklif kapsamında en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olması ve yüzde 17,55 enflasyon farkına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılması öngörüldü.

AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen torba kanun teklifinde yer alan memur maaşı artış oranının hakim ve savcıları içermediği doğrultusundaki haberlere açıklık getirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığını hatırlattı.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Bakan Tunç, memur maaşlarına yapılacak seyyanen artıştan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"En yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır"

Tunç, konu ilgili açıklamasında şu bilgileri aktardı:

Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanun'un 102. maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir.

"Memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklar"