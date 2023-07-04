Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterliklerde ilk taşınmaz tapusunu teslim etti Noterliklerde taşınmaz satışı yapılmasına yönelik uygulamayı başlatan Bakan Tunç, Ankara 65. Noterliği'nde ilk taşınmaz satışını takip etti.

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterliklerde bir yeni düzenleme başlattı.

Başlatılan düzenleme, taşınmaz satışı sözleşmesinin yapılmasına yönelik bir uygulama.

İlk tapu teslim edildi

Düzenleme başlatılırken Bakan Tunç, ilk taşınmaz satışı işlemini izledi.

İşlemlerin ardından Bakan Tunç, arsa satın alan kişiye tapusunu teslim etti.

Sözleşmeler hem tapu müdürlüklerinde hem de noterliklerde yapılacak

Yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik düzenlemenin geçen yıl yasalaştığını hatırlattı.

Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Tunç, bugüne kadar çok sayıda yeni noterlik uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.

"Önemli bir kolaylık"

Bakan Tunç, noterliklerde araç tescil işlemlerinin yapıldığını, mirasçılık belgelerinin verildiğini anlatarak, bu uygulamaların vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi.

Taşınmaz satış sözleşmelerinin ülke genelindeki noterliklerde yapılabileceğini belirten Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık." dedi.

Yılmaz Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi.

Ankara 65. Noterliği'nde, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve bakanlık bürokratları da yer aldı.