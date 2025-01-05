DHA

AK Parti Bartın Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi, Bartın Kültür Merkezi salonunda düzenlendi.

Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, teşkilat üyeleri ve kadın kolları üyeleri katıldı.

"O GÜNKÜ YARGI ÖYLE BİR YARGIYDI"

Programda konuşan Bakan Tunç, “AK Parti kurulduğu günden bugüne 81 vilayetimize yatırımlarla donatırken, barajlar, üniversiteler kurarken, tüneller yaparken, bölünmüş yollar, otobanlar yaparken, organize sanayi bölgelerini fabrikalarla doldururken çalışan sayısını 33 milyona ulaştırmak için çabalarken, şer güçler de boş durmadı. Daha AK Parti kurulurken kapatma davası açıldı. Kurucu kadrosunda başörtülü var diye davayla karşı karşıya kaldık. O günkü yargı öyle bir yargıydı. Bugün yargı bağımsızdır. Değildir, tarafsız değildir diyen o vesayetçi anlayışa sahip kara propaganda yapanların döneminde yargı bir partinin kurucu üyeleri arasında başörtülü var diye kapatma davası için Anayasa Mahkemesi'ne koşuyordu." dedi.

"BİZDE AYRIMCILIK YOK"

Bakan Tunç, Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşacağını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı’nın başında ülkemiz, milletimiz, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşacak. Bundan şüpheniz olmasın. Meclis’te de bir uzlaşmayla inşallah bunu gerçekleştirdiğimizde milletimize olan en önemli borçlarımızdan birini daha yerine getirmiş olacağız. Bizde ayrımcılık yok. Biz ırkı, rengi, dili, dini ne olursa olsun Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı ve değerli bir varlığı olarak görüyoruz." diye konuştu.

‘KÜRT SORUNU DİYE BİR SORUN VARSA, BUNU ORTADAN KALDIRAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR’

Temel hak ve özgürlüklerin geliştirmemesine yönelik eleştirilere de değinen Bakan Tunç, son olarak şunları söyledi:

“AK Parti'den önce 90’lı yıllarda ve daha önceki yıllarda bir kısım eksiklikler vardı. Kürt sorunu diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde ana diliyle bir anne hapisteki çocuğuyla, kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mahkemeye düştüğünde ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Bir siyasetçi ana diliyle seçimlerde propaganda yapamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye, Kürtçe yayın yapan devlet televizyonuna kavuştu. Üniversitelerimizde Kürtçe enstitüler kuruldu. Seçmeli dersler konuldu.

"ŞİMDİ SIRA TERÖRÜ SİLAHLARIYLA BERABER TARİHE GÖMMEKTE"