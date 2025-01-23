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Haber Merkezi

Türkiye, 21 Ocak Salı sabahı tarifsiz bir acıya uyandı.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişiye mezar oldu.

Yangından geriye küle dönen hayaller ve gözü yaşlı aileler kaldı.

"İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK"

51 kişinin yaralandığı bu trajedi sonrası, otel sahibi ve yetkililerin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden soruşturmaya ilişkin Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Tunç, “İhmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

"YARGI MENSUPLARI HEDEF ALINIYOR"

Son operasyonlar üzerinden yargı mensuplarının hedef alındığını ifade eden Bakan Tunç, yargı organlarının bağımsızlığını koruma kararlığından hiç kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Yargımız bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda görevini yapmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Bakan Tunç ayrıca, konuşmasında şu cümlelere yer verdi;