Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşım

AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'na ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Tunç paylaşımında, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN GENİŞLETİLMESİ AMAÇLANDI"

Söz konusu yasal düzenlemenin yasalaşması sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Tunç, şu ifadeleri kullandı: