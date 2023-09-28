Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AİHM'e ByLock tepkisi: 'Yetkisini aştı' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “ByLock” kararına tepki gösterdi. Tunç, “Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı.” dedi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz günlerde aldığı kararla tepki çekiyor.

ByLock kullanan, Banka Asya’da hesabı olan ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretim üyesi Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğu açıklandı.

Adalet Bakan Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir."