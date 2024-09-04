Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'nun 'hodri meydan' çıkışına sert tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dava açıklamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz" dedi.

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Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıllık siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı..

İmamoğlu, istinaf aşamasındaki davayla ilgili dün katıldığı televizyon programında "Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Bu millet ayağa kalkar." ifadelerini kullanmıştı..

İmamoğlu'nun bu çıkışına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki geldi.

"KİMSE YARGIYI TEHDİT EDEMEZ, PARMAK SALLAYAMAZ"

Kimsenin yargıyı tehdit edemeyeceğinin altını çizen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Yargının itiraz mercileri belli. Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz.



Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek “kaos çıkar” şeklinde ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz.



Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Karara herkes saygı duyarak, gerekli itirazlarını gerekli mevkilere yapar.

"TELEVİZYON PROGRAMLARINDA PARMAK SALLAYARAK KİMSE YARGI MENSUPLARINI KORKUTAMAZ"