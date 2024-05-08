Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kadına şiddet açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Ataberk başkanlığında toplandı.
Komisyon toplantıda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan yardımcıları ve bakanlığı bağlı daire müdürlerinden oluşan heyeti kabul etti.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:
Komisyonumuz kurulduğu günden bu yana özellikle kadın haklarıyla ilgili olarak önemli çalışmalara imza attı. Raporlar yayınladılar, ulusal ve uluslararası programlara katıldılar, projeler ürettiler, meclisteki yasa tekliflerine ve yürütmenin uygulamalarına ışık tuttular. Bugüne kadar gelinen noktada komisyonumuzun meclis adına denetim görevi yaptığını da görüyoruz.
"Önemli mesafeler alındı"
Kadın haklarının geliştirilmesi ile ilgili Türkiye’nin son yıllarda önemli mesafe aldığını vurgulayan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
2004 yılında anayasamızda kadın-erkek eşitliğine ilişkin 10’ncu maddede bir vurgu yapıldı, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliği hayata geçirmesi için gerekli tedbirleri alması gerektiğine yönelik önemli bir düzenleme Anayasa’mızda yerini almıştı. Tabii 2010’da kadınlara yönelik uygulamaların, yasal düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanmayacağına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi düzenlemesi de Anayasa’mızın 10’uncu maddesindeki değişiklikte yerini almıştır.
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun kurulması, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak meclisimiz gerçekleştirdiği önemli çalışmalar hayata geçirildi. Uygulamada ise özellikle Aile Bakanlığının kurulması, Aile Bakanlığı bünyesinde Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adil Destek ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin kurulması kurumsal yapı açısından da önemli mesafeler aldığımızı gösteren çalışmalar.
"Kadına şiddet tüm dünyanın sorunu"
Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususu bütün dünyanın da problemi yani sadece ülkemizin değil. İstatistiklere baktığımız zaman, tabii bunu bir istatistik meselesi olarak da görmemek lazım, bir kadınımızın bile kötü muameleye maruz kalması hepimizin yüreklerini acıtan bir durum. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta ifade ediyor, ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’ diyor. Yani bu derece olumsuz bir şey olduğunu ifade etmek istiyor ve bu anlamda da özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bu kanun çerçevesi içerisinde kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak bugüne kadar uygulamalar gerçekleştiriliyor.
Tabii bu kanun çerçevesinde Adalet Bakanlığımız da biraz önce bahsettiğim kurumsal işleyiş ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’muzda özellikle uyuşmazlıklara bakacak olan mahkemelerin ve soruşturma bürolarının kurulmasını, ihtiyaca ve yoğunluğa göre, bölge bölge bu konuyu gözlemliyoruz. Soruşturma büroları sayısının artırılması ya da bu konudaki tedbir mahkemelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmaları da HSK ile birlikte gerçekleştiriyoruz.
"Adli görüşme odalarının da sayısını artırıyoruz"
Bakan Tunç, dava süreçlerinde kadınların mağdur olmaması gerektiğine işaret ederek, “Özellikle onlara yönelik, adliyelerde mağdur kadınların ifadelerinin alınabileceği özel odalar kurduk. ’Adil Görüşme Odaları’ dediğimiz yine çocukların ifadelerinin alınabileceği görüşme odalarını adliyelerimizde diğer kişilerden ayrı bir şekilde ifade alınmasını hem kadınlarımız hem çocuklarımız bakımından sağladık. Bunların sayısını artırmaya devam ediyoruz. Özellikle istismar mağduru çocuklarımızın, ‘Çocuk İzlem Merkezlerinde’ ifadelerinin alınmasını önemsiyoruz” dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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