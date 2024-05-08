Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kadına şiddet açıklaması

DHA

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Ataberk başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantıda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan yardımcıları ve bakanlığı bağlı daire müdürlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Önemli mesafeler alındı"

Kadın haklarının geliştirilmesi ile ilgili Türkiye’nin son yıllarda önemli mesafe aldığını vurgulayan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet tüm dünyanın sorunu"

Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususu bütün dünyanın da problemi yani sadece ülkemizin değil. İstatistiklere baktığımız zaman, tabii bunu bir istatistik meselesi olarak da görmemek lazım, bir kadınımızın bile kötü muameleye maruz kalması hepimizin yüreklerini acıtan bir durum. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta ifade ediyor, ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’ diyor. Yani bu derece olumsuz bir şey olduğunu ifade etmek istiyor ve bu anlamda da özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bu kanun çerçevesi içerisinde kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak bugüne kadar uygulamalar gerçekleştiriliyor.



Tabii bu kanun çerçevesinde Adalet Bakanlığımız da biraz önce bahsettiğim kurumsal işleyiş ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’muzda özellikle uyuşmazlıklara bakacak olan mahkemelerin ve soruşturma bürolarının kurulmasını, ihtiyaca ve yoğunluğa göre, bölge bölge bu konuyu gözlemliyoruz. Soruşturma büroları sayısının artırılması ya da bu konudaki tedbir mahkemelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmaları da HSK ile birlikte gerçekleştiriyoruz.